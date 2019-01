Wiener Goldgräber erstochen: Beharrliches Schweigen der Behörden

Der Wiener Wilhelm Klinger liebte das Leben. Der Geschäftsmann war technischer Leiter einer Goldmine in Afrika. Mit 52 Jahren beschloss er: Es reicht. Klinger wollte sich in Kuba zur Ruhe setzen. Doch am 6. Februar 2016 wurde er in seiner Wohnung in Dakar, Senegal, erstochen. Auf der Flucht tötete der Mörder auch noch einen Nachbarn, der ihm zu Hilfe eilen wollte.

Seit fast drei Jahren warten die Angehörigen des Österreichers auf Antworten. Denn ob der Mörder je gefasst und verurteilt wurde, ist unklar. „Es gibt Gerüchte, dass der Täter längst wieder frei ist“, sagt der (emeritierte) Rechtsanwalt Friedrich Knöbl, der die Hinterbliebenen vertritt.