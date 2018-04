Auftragsmord an Wiener Goldgräber?

Was man bisher weiß: Am 8. Jänner 2016 war Klinger von Kuba nach Dakar geflogen, davor hatte er seinem ehemaligen Lebensgefährten Peter Lintner erzählt, dass er Drohbotschaften bekommen habe. Am 5. Februar telefonierten die Freunde noch miteinander, er gehe jetzt essen, sagte Klinger. Eine halbe Stunde später war er tot. Ein Bekannter muss zu Besuch in die Wohnung in der Rue de Carnot gekommen sein und den Killer mitgebracht haben. Der Portier in der Wohnhausanlage in Dakar ließ die beiden Männer passieren, nachdem Klinger das Okay erteilt hatte. Dann gingen die Männer wieder, aber der Killer kehrte gleich darauf zurück: Er habe sein Handy oben in der Wohnung vergessen.

Der Hausboy von Klinger beobachtete den Mord heimlich. Er hatte sich im Badezimmer versteckt und alarmierte mit dem Handy die Polizei. Der Killer wurde verhaftet, aber ob er inzwischen verurteilt oder – wie Gerüchte besagen – längst wieder frei ist, erfahren Angehörige und Freunde nicht. Die Österreichische Botschaft in Dakar teilte der Schwester mit, dass sich das „leider nicht habe eruieren“ lassen. Und der (emeritierte) Wiener Anwalt Horst Friedrich Knöbl, der sich um den Nachlass kümmert, wurde vom Justizministerium informiert, dass man nicht befugt sei, im Ausland zu ermitteln.

„Wir haben das Obduktionsgutachten und den Totenschein, sonst gar nichts“, sagt Knöbl im Gespräch mit dem KURIER.