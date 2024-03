Wiedersehen mit Ex-Ministerin Karmasin vor Gericht

Noch kein Jahr ist es her, dass die frühere Familienministerin Sophie Karmasin im Landesgericht für Strafsachen in Wien zu 15 Monaten bedingter Haft (nicht rechtskräftig) verurteilt wurde. Richter Patrick Aulebauer sah es für erwiesen an, dass Karmasin illegale Wettbewerbsabsprachen getätigt hatte. Gleichzeitig gab es einen Freispruch wegen Betruges - auch wenn das Gericht auch hier keine Zweifel hatte. Allerdings: Einen Tag, bevor die WKStA die Ermittlungen dazu aufnahm, zahlte Karmasin den Betrag zurück. Allerdings gab es da schon entsprechende Presse-Anfragen.

Am Mittwoch ab 10 Uhr beschäftigt sich der Oberste Gerichtshof (OGH) in einer öffentlichen Verhandlung erneut mit der Causa. Denn: Gegen den Freispruch vom Betrug legte die WKStA eine Nichtigkeitsbeschwerde ein. Gegen die zur Bewährung ausgesetzte 15-monatige Haftstrafe für die Bestimmung zu wettbewerbsbeschränkenden Absprachen meldeten Karmasins Anwälte Norbert Wess und Philipp Wolm Strafberufung an.