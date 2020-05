Wiedereröffnung der Skilifte: Ohne Schutzmaske in der Gondel

Bei den Wintersportlern am Kaunertaler Gletscher ist am ersten Lifttag nach dem vorzeitigen Saisonaus Mitte März aber die Begeisterung darüber, noch einmal Schwünge in den Schnee ziehen zu können, groß. „Wenn der Snowpark noch einmal aufgeht, muss man rauf“, sagt etwa Franziska Keller. Die 19-jährige Snowboarderin ist bereits am Donnerstag extra aus Graz angereist und hat sich für vier Tage in einer Pension im Kaunertal eingemietet.