Wieder Wolfsrisse in Kärnten: Bereits 47 Schafe getötet

Mindestens sieben Schafe sind am Wochenende auf der Hochrindl (Bezirk Feldkirchen) vom Wolf getötet werden. Somit sind bereits 47 Schafe in diesem Jahr in Kärnten von Wölfen gerissen worden. Vier weitere Schafe wurden verletzt, fünf sind noch vermisst, hieß es am Montag aus dem Büro des zuständigen Landesrats Martin Gruber (ÖVP).

Erst vorige Woche haben Gailtaler Almgemeinschaften nach Wolfsrissen einen Antrag auf Ausnahme von den Schonvorschriften gestellt, der Wolf soll im betroffenen Gebiet bejagt werden können. Dieser Antrag wird noch von der zuständigen Fachabteilung „raschest geprüft“, hieß es aus dem Büro des Jagdreferenten.