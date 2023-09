Wieder Nutztiere gerissen: Ruf nach schärferen Gesetzen

Es war bereits am 1. September, als zwei tote Ziegen und ein Schaf in Allentsteig (Bezirk Zwettl), entdeckt wurden. Laut Bericht der Krone waren die Weidetiere zuvor ausgebüxt. Ob ein Wolf die Tiere tötete, soll nun eine DNA-Analyse zeigen,.

Noch bevor es einen Beweis gibt, gehen die Wogen aber schon hoch. Gerhard Fallent, der heuer die Initiative „Wolf Stopp“ gegründet hat, sagt, es sei klar gewesen, dass so etwas wieder passieren würde. Der Waldviertler drängt weiter auf das „schwedische Modell“, also, dass man sich für eine bestimmte Anzahl an Wölfen entscheidet, die es „in Wolfszonen“ geben darf und alles darüber soll bejagt werden dürfen. Vorrang sollen die Gesundheit der Menschen und die traditionelle Nutztierhaltung haben.

Jene, denen der Schutzstatus der Wölfe zu hoch ist, schöpfen derzeit Hoffnung: In Deutschland will Ministerin Steffi Lemke den Abschuss von Wölfen erleichtern und die EU-Kommission überlegt Änderungen auf europäischer Ebene. Bevor es hier zu einer Entscheidung kommt, will man in Brüssel noch mehr Daten zu dem Thema sammeln. Ein Sprecher der Kommission wollte sich am Montag nicht darauf festlegen, ob der Schutzstatus von Wölfen am Ende des Prozesses gelockert wird.

