Wie SPÖ und KPÖ plus in Salzburg siegten

Die Wahlbeteiligung ist von 48,23 auf 54,26 Prozent gestiegen, ein Zuwachs, den Auinger in erster Linie seinem Konkurrenten Dankl zurechnet, der mit der KPÖ plus im Bereich der Nichtwähler stark motivieren hätte können.

Die SPÖ hatte auch bei der Gemeinderatswahl in Salzburg die Nase vorn: 25,59 Prozent bedeuten Platz 1 und 11 Mandate, die KPÖ plus ist mit 10 Mandaten und 23,12 Prozent auf Platz 2

Dass die SPÖ trotz spürbarer Verluste an die KPÖ plus den Stimmenanteil insgesamt halten konnte, ist laut Neuwirth auf Zugewinnen auf Kosten der ÖVP zurückzuführen.

Letztere habe gleichermaßen an SPÖ und FPÖ verloren, in etwas geringerem Umfang in Richtung KPÖ plus. An die KPÖ plus haben die Grünen die meisten Stimmen verloren.