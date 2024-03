Stichwahl: Eggers Hoffnung und wo Haslauer gegen Haslauer antritt

Zum Teil mit kuriosen Ausgangslagen. Denn überraschend ist etwa in Bad Gastein eine Stichwahl nötig. Dort ist der amtierende Bürgermeister Gerhard Steinbauer (ÖVP) nicht mehr angetreten.

Neben der Landeshauptstadt Salzburg , in der der aktuelle SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger und Landtagsabgeordneter Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) um den Bürgermeistersessel im schönsten Büro im Schloss Mirabell rittern, muss in 13 weiteren Gemeinden eine Stichwahl durchgeführt werden.

Weder ÖVP noch SPÖ haben in der Gemeinde Mühlbach ihre Kandidaten in die Stichwahl gebracht. Besonders bitter für die ÖVP, die bisher mit Anna Reitinger die Bürgermeisterin gestellt hat.

In Bad Hofgastein hat der amtierende Bürgermeister Markus Viehauser (ÖVP) keine Mehrheit im ersten Wahldurchgang erhalten und muss am 24. März nochmals ran – gegen Johann Freiberger von der SPÖ.

Sein Wunschkandidat, Norbert Ellmauer, der Geschäftsführer der Kuranstalt Badehospiz, hat es als Newcomer in der Kommunalpolitik ganz knapp nicht im ersten Wahldurchgang geschafft: Er holte genau 50 Prozent der Stimmen – um eine Stimme zu wenig. Deshalb bekommt Gemeinderat Franz Weiss von der gleichnamigen Bürgerliste eine zweite Chance.

Genau hinschauen müssen die Wählerinnen und Wähler, wen sie in Oberalm im Tennengau wählen: Haslauer oder Haslauer. Denn der amtierende Ortschef von der ÖVP, Hans-Jörg Haslauer, muss gegen Vizebürgermeister Christian Haslauer (SPÖ) antreten.

Die Augen des ganzen Landes sind am Palmsonntag auch auf Neumarkt am Wallersee gerichtet. Denn dort ließ SPÖ-Landesparteichef David Egger-Kranzinger am 10. März den amtierenden Ortschef Adi Rieger (ÖVP) 41,4 zu 38,1 Prozent hinter sich.

Die weiteren Gemeinden, in denen nochmals gewählt wird: Forstau (ÖVP-Kandidatin gegen Liste Forstau), St. Johann im Pongau (SPÖ-Kandidatin gegen ÖVP), Bad Vigaun, Puch, Saalfelden, Neukirchen am Großvenediger sowie in Schleedorf und Strobl.