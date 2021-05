Wie sich kleine Tiere auf große Projekte auswirken können

Störche bezwangen Jets

Apropos Vogel: Weitaus größere Vögel als der Wachtelkönig legten sich mit Flugzeugen in der Obersteiermark an, mehr noch sie zwangen gar Kampfjets zur Kapitulation. 2011 nisteten mehr als 20 Störche ausgerechnet dort, wo man sie nicht vermuten würde: auf dem Militärflughafen in Zeltweg. Die lauten Eurofighter ignorierten sie geflissentlich, ebenso die Kampfmethode des „unentwegten Anstarrens“: Rund 30 Soldaten hatten den Befehl, die Störche durch Anschauen zu vergrämen, so der Fachjargon einigen Vögeln war das tatsächlich zu aufdringlich, sie flogen weg. 17 Störche machten sich nichts draus und blieben. Die Flugschau „Airpower“ wurde deshalb adaptiert, damit sie abheben konnte: „Zone Rot“ hieß Alarm, Storch im Anflug. 2012 rückten Rekruten anderer Art in Zeltweg ein: Falken das beeindruckte die Störche dann doch.

Ein Biber hielt 2010 die Salzburg AG auf Trab. Just als die Pläne zum Kraftwerk Sohlstufe Lehen umgesetzt werden sollten, bestätigte ein Gutachten, dass sich dort Biber angesiedelt hatten. Das Unternehmen musste daraufhin Pläne erweitern und seine Auflagen erhöhen. Erst dann konnte man in Bau gehen. Legendär ist der tierische Widerstand von Fledermäusen in der Sauna im Salzburger Volksgarten. Eigentlich hätte das leer stehende Saunagebäude schon abgerissen werden sollen, doch das Unterfangen musste bis 2021 verschoben werden: Im Dachboden waren Fledermäuse eingezogen und zwar gleich elf Arten. Nun mussten für die Tiere vor dem Abriss gleich mehrere Ersatzquartiere geschaffen werden, die Bauarbeiten laufen.

Da Krebs, dort Käfer

Salzburg scheint mit den kleinen Tierchen überhaupt eine große Not zu haben. Als Sorgenkind gilt die Planung der Hochleistungsstrecke der ÖBB zwischen Köstendorf und Salzburg-Kasern. Hier musste gleich zwei Mal nachgebessert werden: Im Oktober 2019, als eine große Steinkrebspopulation entdeckt wurde, kürzlich wegen des streng geschützten Grubenlaufkäfers. Die Erhebungen rund um den Käfer sollen bis zum Spätherbst abgeschlossen sein. An dem Baustart 2026 für das Millionenprojekt wird weiter festgehalten.