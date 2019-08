Gesunde Böden: "Ohne Tiere geht gar nichts"

Woher bekommt man das viele Mulchmaterial?

Alles, was im Garten produziert wird, wird zerkleinert, verarbeitet und kommt wieder in den Garten: Rasenschnitt, Äste, Gemüsereste. Ein Kompost ist dabei sehr hilfreich. Naturgärtner legen allerdings auch Gemüsereste als Mulchmaterial auf die Beete. Früher, zu Zeiten unserer Großmütter, war diese Methode als Flächenrotte weit verbreitet. Wenn etwa Kohl, Karotten oder Salat geerntet wurden, ließ man die überschüssigen Blätter einfach zerkleinert am Boden zurück. Innerhalb von ein paar Tagen werden die Gemüsereste trocken und von den Mikroorganismen verarbeitet. Was dem Boden entzogen wird, wird direkt zurückgegeben. Das ist ein logischer Kreislauf. Und es geht schneller als die Verrottung auf dem Kompost.

Warum haben wir die Methoden unserer Großmütter vergessen?

Es kam der Trend auf, dass ein schöner Garten sauber und geordnet sein muss. Dadurch wurden der Komposthaufen erfunden und der getrimmte Rasen zur Mode. Glücklicherweise setzt langsam wieder ein Umdenken ein: In Deutschland beobachte ich, dass diejenigen, die einen getrimmten Rasen haben, als Buh-Männer gelten. Und nicht diejenigen mit wildem Naturgarten.