Wie Salzburg auf dem universitären Abstellgleis landete

Land mit "beherrschender Stellung"

Die PMU startete 2003 überwiegend von Spendern gegründet. Das „Privat“ stimmte auch schon damals nicht ganz, denn das Land förderte die Errichtung. Mittlerweile zahlt Salzburg knapp 10 Prozent des PMU-Budgets, in der Stiftungsurkunde hat das Land eine „beherrschende Stellung“, wie es im Rechnungshofbericht heißt.

Im Stiftungsrat stimmt man sich mit prominenten Spendern ab, so sitzt etwa auch Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz in dem Gremium. Die Uni trägt sich weitgehend selbst – unter anderem mit Studiengebühren in der Höhe von 7.750 Euro pro Semester. Dennoch gab es jetzt Kritik vom Rechnungshof.