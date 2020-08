Neue Technische Uni in OÖ „schmälert Kuchen für alle“

Oberösterreich bekommt eine neue Technische Universität (TU). Das bestätigte am Freitag Bundeskanzler Sebastian Kurz in seiner Erklärung. Bereits am Donnerstag sickerten Pläne durch. Genaue Details sind jedoch ungewiss. Gewiss ist, es gibt nicht nur lobende Worte für das Projekt, dessen Dringlichkeit sich laut Kurz in der Krise gezeigt habe.

Man habe gesehen, dass Österreich in der Digitalisierung hinterherhinke. Um widerstandsfähiger zu werden, wolle er in diese besonders investieren, sagt Kurz. Die stetig steigende Wertschöpfung in diesem Bereich müsse nach Österreich gezogen werden. „Um dafür nötige Fachkräfte auf universitärer Ebene zu sichern, wollen wir nicht nur bestehende TUs stärken, sondern auch eine weitere TU bauen – und zwar in Oberösterreich“, sagte der Kanzler schließlich.

Digitalisierung und digitale Transformation – diese Schwerpunkte sollen an der neuen TU deshalb unterrichtet werden. Das Projekt soll bis 2024 verwirklicht werden. Während Landeshauptmann Thomas Stelzer es als „großen Wurf für Oberösterreich“ und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) es als „Jahrhundertprojekt“ bezeichnen, stehen andere dem Projekt skeptisch gegenüber.