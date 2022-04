Wie oft die Polizei in Rotlichtlokalen eingriff

Körperverletzung, Raub, Diebstahl

Aber dafür ist eine andere Zahl aufschlussreich, die auf doch deutlich sinkende Frequenz in Rotlichtlokalen schließen lässt: 2021 gab es insgesamt 40 Verdächtige, denen strafrechtliche relevante Vorkommnisse im steirischen Milieu angelastet wurden, die Hälfte der Betroffenen waren Österreicher. Bei den Vorwürfen ging es unter anderem um Körperverletzung, Raub, Diebstahl, Urkundenunterdrückung oder Sachbeschädigung.

2020, im ersten Jahr der Pandemie, gab es dagegen noch 80 Anzeigen in legalen Bordellen, also doppelt so viele wie 2021. Insgesamt schritten Polizisten im Vorjahr fast 200-mal in Bordellen ein, die Exekutive verzeichnete exakt 196 Einsätze. In der Gesamtzahl sind aber auch die regelmäßigen monatlichen Kontrollen eingeschlossen.

Aus den Jahren zuvor liegen keine steirischen Auswertungen vor, nur bundesweite Daten sind vorhanden: 2017 bis 2019 wurden in ganz Österreich insgesamt 1.740 Vorfälle angezeigt, darunter Mord, Körperverletzung oder Vergewaltigung.