Wie es mit dem Sommer weiter geht: Es drohen wieder Unwetter

Es wirkt angesichts der Bilder vom Wochenende unglaublich, und doch: Auch trotz der immensen Regenmengen durch Tief „Bernd“ gilt der Sommer 2021 in der Niederschlagsbilanz bisher immer noch als zu trocken. Juni und Juli zusammengerechnet fiel laut Wetterdienst Ubimet im österreichweiten Durchschnitt um zehn Prozent weniger Regen als im langjährigen Mittel.

Auch für die kommenden Tage steht nun wieder Schönwetter mit viel Sonne an, Hoch „Dana“ löste zu Wochenbeginn Tief „Bernd“ ab. Es bringt voraussichtlich bis zum Wochenende jeweils Tageshöchstwerte von 23 bis 31 Grad, wobei der Samstag Spitzenwerte von bis zu 33 Grad erwarten lässt. Dies allerdings auch unterstützt durch Föhn aus dem Süden. Vom Inntal in Tirol über den Flachgau in Salzburg bis zum Tullnerfeld in Niederösterreich wird es heiß.

Danach drohen aber schon wieder Unwetter: Am Samstag sind laut Ubimet vom Bregenzerwald bis in das steirisch-oberösterreichische Grenzgebiet Gewitter zu befürchten. Am Sonntag können sie sich bis Niederösterreich und Wien ausbreiten und lokal heftig ausfallen.