Wie es ist, arm zu sein: „Frau Sonnenschein“ gibt Einblick auf Twitter

Während es in der öffentlichen Debatte meist um den finanziellen Aspekt geht, waren es zwei weitere Dinge, die der heute 46-Jährigen schwer zusetzten: Die Beschämungen und Vorurteile, mit denen sie konfrontiert war – im Umfeld, im Nachbarort, in Schulen, bei Behörden – und die fehlende Teilhabe. „Wenn du den Kindern sagen musst, dass sie nicht zum Kindergeburtstag können, weil die zehn Euro für das Geschenk nicht mehr da sind. Und wenn das dann öfters vorkommt, werden sie irgendwann ausgeschlossen“, erzählt Brodesser.

Und auch die Kinder selbst hätten sich mehr und mehr zurückgezogen: „Sag einmal als 15-Jähriger, komm lass uns lieber zum Spielplatz gehen, nicht ins Kino.“ Es sei leichter, so etwas zu erklären, wenn man in einem Brennpunkt lebt, wo Armut allgegenwärtig ist, als – so wie ihre Familie – am Land.

Völlige Isolation

Sätze wie „Ihr wollt’s ja nicht, du bemühst dich zu wenig, andere schaffen das auch“ habe sie ständig gehört. Irgendwann sei das so kräftezehrend gewesen, dass sie sich völlig zurückgezogen hat. „Ich habe zwei bis drei Jahre in der völligen Isolation gelebt.“

Einige dieser „demütigenden Momente“, haben sie dann dazu gebracht, in der Öffentlichkeit zu schreiben. Was sie zunächst 2017 als „Graue Maus“ und anonym tat. Doch sie wollte damit erreichen, dass auch andere offen über ihre Situation sprechen, und dafür musste sie sich auch zeigen. Nach einem Dreivierteljahr trat Daniela Brodesser mit ihrem Klarnamen als „Frau Sonnenschein“ auf. „Es kamen irrsinnig viele Rückmeldungen von Betroffenen, die gesagt haben, so geht es mir auch, und auch von Nicht-Betroffenen.“

10.000 Follower auf Twitter

Dadurch habe sich viel ergeben, und sie hat einen Job gefunden. „Im Oktober 2019 waren wir das erste Mal wieder über der Armutsgrenze.“ Heute ist Brodesser selbstständig, hat mehr als 10.000 Follower. Unter dem Motto „Willkommen in der Welt der Armut“ gibt sie Workshops für Studierende, Firmen, für von Armut Betroffene – und für Nicht-Betroffene, um dafür zu sensibilisieren, was Armut mit einem macht.