Landau: „Dürfen uns mit verborgener Not von Frauen nicht abfinden“

Die Zahl ist alarmierend: 1,22 Millionen Menschen in Österreich leben in Armut oder sind armutsgefährdet. „Armut ist weiblich – nicht nur, aber die Statistik zeigt: Frauen sind zu einem viel größeren Teil armutsgefährdet“, sagt Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich beim Besuch von Caritas-Einrichtungen in Salzburg. 501.000 von Armut Betroffene sind Frauen, um 71.000 mehr als Männer, 291.000 sind Kinder.

Das größte Risiko in Armut abzurutschen haben Alleinerziehende – rund ein Drittel sind betroffen. „An die Caritas wenden sich Frauen, die bereits jahrelang physisch und auch psychisch belastende Situationen ausgehalten haben. Es sind Frauen die ihre Kinder nicht gut ernähren können, Frauen die sich selbst nicht gut ernähren können“, betont Parr.

Caritas-Präsident Michael Landau fordert: „Wir müssen uns auch als Gesellschaft dem Thema Frauenarmut stellen, dürfen uns mit der verborgenen Not von Frauen nicht abfinden, wir müssen hinschauen und handeln, denn Frauenarmut geht uns alle an – auch und gerade die Männer“ – und er ist sich sicher: „Wir können etwas ändern, gemeinsam, wenn wir das wollen.“