Wie ein Einkaufszentrum gekittet werden soll

In dieser Woche kommt Bewegung in die Causa Shopping City Seiersberg. Landesrat Anton Lang, SPÖ, will einen „ Grundsatzbeschluss bezüglich der weiteren Vorgangsweise“ und bringt am Donnerstag einen entsprechenden Antrag in der Landesregierung ein. Das dürfte der erste Schritt in Richtung der umstrittenen Einzelstandort-Verordnung sein, die das Einkaufszentrum rechtlich sichern soll.

Doch bevor er sich endgültig festlegen werde, wolle er die Meinung des Raumordnungsbeirates hören, betont Lang. Dieser hat 14 Mitglieder aus politischen Parteien und Interessenvertretungen, er muss zwar gehört werden, aber seine Beschlüsse sind nicht bindend. „Wir sind ein beratendes Gremium“, erinnert SPÖ-Landtagsabgeordneter Karl Petinger. „Die Regierung ist nicht an unsere Empfehlungen gebunden.“