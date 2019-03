Ein Sturm pfeift um Seiersberg

Wer die Seite erstellt hat oder wer die Auftraggeber dahinter sind, geht aus der Homepage nicht hervor. Sie hat kein Impressum. Allerdings wird eine in der Grazer Wirtschafts- und Politikszene bekannte PR-Frau mit ihr in Verbindung gebracht, Claudia Babel. Babel war in der Vergangenheit wiederholt für die Stadt-ÖVP unter Bürgermeister Siegfried Nagl tätig und hatte auch Aufträge in jüngster Zeit. Der ÖVP-Chef tritt vehement gegen das Einkaufszentrum auf, dessen Bau er als illegal einstuft.