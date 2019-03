Wie ein Bergdorf an der Autobahn zum Luftkurort wurde

Allerdings zwängt sich selbst die Tauernautobahn kaum einmal durch so ein enges Tal wie das Zederhaustal. Auch in anderen Zederhauser Ortsteilen wird noch an solchen Wänden gebaut. „Die sind ebenfalls sehr effizient. Es gibt für jedes Haus eine Verbesserung“, berichtet Pfeifenberger.

Der Bau von Lärmschutzwänden wird in der „Dienstanweisung Lärmschutz“ festgelegt, die seit Jahresbeginn in überarbeiteter Form mit neuen Regeln vorliegt. Unter anderem wurde die Höhenbeschränkung der Wände angehoben. Die Asfinag investiert jährlich 20 bis 30 Millionen Euro in Lärmschutz.

Das aktuell größte Projekt entsteht entlang der Westautobahn im Bereich Ansfelden. Bis Ende 2020 bekommen 9.000 Anrainer auf rund sechs Kilometern Länge einen Lärmschutz um 21 Millionen Euro. Hier nutzt der Autobahnbetreiber die neue Höhengrenze bereits aus. Stellenweise werden 7,5 Meter hohe Wände errichtet. An der Ostautobahn A4 wird im Bereich Göttlesbrunn ebenfalls eine größere Lärmschutzmaßnahme umgesetzt.