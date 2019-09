Wie die Salzburger ÖVP vor der Wahl Gegendemos verhindert

Die ÖVP hat in Salzburg eine Strategie, um unliebsame Begegnungen mit politischen Gegnern bei Veranstaltungen von Sebastian Kurz zu vermeiden. Wie ORF Salzburg berichtet, werden dazu eigene Kundgebungen von Kurz-Fans angemeldet - in den vergangenen Tagen war das etwa zwei Mal der Fall.

Sowohl beim Stopp von Kurz' Auftakttour am Sonntag beim Messegelände als auch vor einer Diskussionsrunde aller Spitzenkandidaten im Landestheater meldete die ÖVP Fankundgebungen an. Damit sind genehmigte Gegendemos nicht oder nur mehr in einiger Entfernung möglich. ÖVP-Landesparteigeschäftsführer Wolfgang Mayer verteidigte den Schritt als Akt der politischen Notwehr.