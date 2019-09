Sebastian Kurz: Wahlkampfstart auf kleinerer Bühne als 2017

Nach der Kuschel-Show übernimmt ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer („Mehr General, als Sekretär“, sagt Kurz) das Mikrofon: Er erzählt viel von der „Allianz aus Wut, Neid und Zorn“, die Kurz als Kanzler stürzte, und von der neuen Kooperation zwischen SPÖ und FPÖ und der Kickl’schen Chaostheorie, mit der er die Ibiza-Affäre überdecken wolle.

Der Ex-Kanzler selbst kommt erst kurz vor seiner Rede in die Halle, begleitet von stehenden Ovationen. Kurz wirkt lockerer als zuletzt. Thematisch gibt es keine neuen Themen, – nur das Migrationsthema taucht wieder auf. Die Rede ist diesmal vom Verlust der österreichischen Identität, wenn 50, 60 Prozent der Kinder in manchen Schulen nicht Deutsch sprechen können. Sobotka hatte zuvor auch noch das Kreuz in Schulklassen in das Thema gepackt. Wie Nehammer mahnt Kurz: „Unterschätzen wir nicht die Methoden der anderen.“ Und sieht in dem Hackerangriff auf die Parteizentrale einen „Angriff auf die Demokratie“.

Drei Stunden zuvor hatten im Garten der Politischen Akademie der ÖVP in Wien-Meidling, nur wenige Straßen von Kurz’ Privatwohnung entfernt, 800 Kurz-Fans gewartet, um den Auftakt zum Intensivwahlkampf zu feiern. Mit Vitali Klitschko, den Kiewer Bürgermeister und Ex-Boxchampion, als Überraschungsgast. Es war nach Wien gereist, um seinen „langjährigen Freund“ zu unterstützen.