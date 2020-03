Wie die Frauenhäuser in Salzburg zum Dauerthema wurden

Umstrittene Ausschreibungen im Sozialbereich

Mit einer Ausschreibung im Sozialbereich betritt Klambauer ein sensibles Feld. Ihr werden von der politischen Konkurrenz neoliberale Motive vorgeworfen, das greift aber zu kurz. Denn schon lange vor Klambauer wurden auch im Sozialbereich öffentliche Aufträge immer öfter ausgeschrieben. Was der öffentlichen Hand am Bau oder bei Wirtschaftsleistungen Vorteile bringen kann, kann im Sozialbereich zum Nachteil werden.

„ Ausschreibungen bevorzugen immer die Großen“, sagt der Chef eines großen Anbieters im Sozialbereich in Salzburg zum KURIER. An der Teilnahme an Ausschreibungen tun sich Betriebe mit einer größeren Verwaltung leichter als kleine Vereine, wie jene, die die Salzburger Frauenhäuser betreiben. Die Messbarkeit von Ergebnissen ist im Sozialbereich nicht immer gegeben. „Den Erfolg von Frauenhäusern zu messen, ist extrem schwer“, erklärt Thaler-Haag.

Dankbares Thema für die Landtagsopposition

Die Kritik an der Ausschreibung hat auch eine politische Komponente. Weniger von den Betroffenen, sondern mehr von den anderen Parteien, die Klambauer lautstark kritisieren. Für die Opposition aus SPÖ und FPÖ, die geeint auftritt, ist es ein dankbares Thema. Die Landesregierung agiert uneinig, gleichzeitig lassen von Gewalt bedrohte Frauen kaum jemanden emotional kalt.

Von ihren Koalitionspartnern ÖVP und Grünen wird Klambauer beinahe allein gelassen. Die Unterstützung der ÖVP für das Anliegen ist halbherzig. Eine EU-weite Ausschreibung will die Landeshauptmann-Partei jedenfalls nicht. Bemerkenswerte Verrenkungskünste führen dagegen die Grünen auf.

Öffentlich wird lautstark gegen jegliche Ausschreibung argumentiert, im Landtag stimmten die Abgeordneten dann doch mit den Neos. Ihr Argument, dass eine Prüfung, wie ausgeschrieben werden muss, ja auch ergeben könne, dass gar nicht ausgeschrieben wird, geht ins Leere. Klambauer hat bereits bestätigt, dass sicher ausgeschrieben wird.