Wie die Erdbeben-Gefahr um das Atomkraftwerk Paks verharmlost wird

Einen Mitstreiter haben die Grünen im Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony gefunden. Er empfängt sie an diesem Nachmittag in seinem großen Büro im Budapester Rathaus. Die EU-Flagge neben ihm deutet seine Politik bereits an: Er ist der Anti-Orbán, grün und liberal, und will bei der Wahl im kommenden Jahr den Langzeitpremier herausfordern.

Auch Karácsony spricht sich gegen den Ausbau des AKW aus, aber nicht nur aufgrund der Sicherheitsbedenken. „Ausländische Investitionen wie diese bringen die ungarische Souveränität in Gefahr“, warnt er. Denn Russland stellt nicht nur den Kredit von zehn Milliarden Euro, sondern liefert auch die Brennstäbe sowie die Technologie. Es sei ein schlechter Deal für Ungarn, und Russland hätte zudem einen Einfluss auf die Stromversorgung Ungarns. Das Atomkraftwerk in Paks erzeugt die Hälfte des Stroms im Land.