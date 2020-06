Wie Corona künftige Wahlgänge ändert

Warum auf dem Wahlzettel noch 22. März steht

Die Gemeinderatswahlen waren für 22. März festgesetzt. Wegen der Corona-Krise entschloss sich die Landesregierung kurzfristig zu einer Verschiebung, dafür musste der Landtag eigens ein neues Gesetz beschließen. Da waren allerdings alle Stimmzettel längst gedruckt: Da es nur keine Neuausschreibung ist, steht am Sonntag das ursprüngliche Datum auf den Wahlzetteln. „Das erspart einige hunderttausend Euro an Kosten für Drucksorten“, betont Kindermann.

Wieso Tausende Stimmen versiegelt wurden

In der Steiermark gibt es die Möglichkeit des vorgezogenen Wahltages. Er fand am 13. März statt also noch vor der Verschiebung der Wahlen durch den Landtag. 33.480 Steirer haben diesen Tag genützt, ihre Stimmen wurden in Urnen versiegelt und werden am Sonntag mitgezählt.