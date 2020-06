"Widerwärtiges Luder": Schwarz-Grün einigt sich auf Erklärung

Der Koalitionsfrieden in Tirol wurde nach der "Luder"-Causa rund um Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) am Mittwochabend hochgehalten. ÖVP und Grüne veröffentlichten in Innsbruck nach einer sieben Stunden langen Sitzung des Koalitionsausschusses eine gemeinsame Erklärung.

In dieser heißt es unter anderem, "für die Koalitionspartner steht außer Frage, dass es sich bei der Äußerung von Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter ÖR Josef Geisler (ÖR = Ökonomierat, Anmerkung) um eine indiskutable Entgleisung handelt". Geisler sehe "diesen Fehler ein". Einen Rücktritt, wie von verschiedener Seite gefordert, gibt es nicht.

Die Vorgeschichte: In der vergangenen Woche hatte Geisler die WWF-Vertreterin Marianne Götsch bei der Übergabe einer Petition gegen ein Wasserkraftwerk als "widerwärtiges Luder" bezeichnet. Geislers Pech: Die Beleidigung wurde auf Video dokumentiert.