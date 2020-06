WWF-Expertin nach "Luder"-Sager: „Aus meiner Sicht untragbar“

Dabei war es genau umgekehrt – wie der hochrangige VP-Politiker inzwischen eingestanden hat. Gegenüber dem KURIER wiederum hatte Geisler gemeint, er entschuldige sich, „wenn das falsch angekommen ist.“ Für Götsch stellt sich da wiederum die Frage: „Wie soll so etwas richtig ankommen?“

Die Oberländerin hatte zunächst nach einer am Freitagmorgen ergangenen schriftlichen Entschuldigung Geislers auch eine persönliche eingefordert. Das war jedoch noch, bevor sie einen am selben Tag von der Süddeutschen Zeitung zu der Causa veröffentlichten Bericht kannte.

Darin wird eine Sprecherin des hochrangigen VP-Politikers damit zitiert, dass Geisler die Aussage gegenüber Götsch demnach „ohne jedwede Aggression verwendet“ habe. „Luada“ werde „in Tirol umgangssprachlich für eine schlitzohrige, hartnäckige Person verwendet, die einen austrickst“.

„Das hat dem Fass den Boden ausgeschlagen“, sagt die WWF-Expertin. Sie will sich zwar keinem Gespräch mit Geisler verweigern, meint aber auch: „Ich erwarte, dass er die politischen Konsequenzen zieht, die durch so etwas notwendig werden. Aus meiner Sicht ist das untragbar, was er sich da geleistet hat.“

Für Götsch ist es offenkundig, „dass hier ein frauenverachtendes Menschenbild zur Schau getragen wird, das in einem hohen politischen Amt nichts zu suchen hat. Das zeichnet ein trauriges Bild von Tirol“.

Die Oberländerin ortet in Tirol generell ein reformbedürftiges Rollenbild von Mann und Frau. „Alltagssexismus ist hier immer noch stark vertreten“, sagt sie.