Wetterumschwung: Mure und Rettungsaktion für Alpinisten in Tirol

Von der Mure betroffen war ebenfalls die 200 Meter unterhalb der Straße liegende Bahnstrecke. Laut dem Land Tirol wurden fünf Zuggäste mit Unterstützung der Feuerwehr evakuiert. Es wurden keine Personen bei dem Murenabgang verletzt.

Wanderer in Bergnot

Die rasch wechselnden Wetterbedingungen hatten am Dienstag auch zu einem Alpineinsatz auf der 3.770 Meter hohen Wildspitze im Ötztal geführt. Zwölf Alpinisten waren beim Klettern in Bergnot geraten. Vier konnten mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht werden. Die restlichen acht Alpinisten müssen wegen der widrigen Umstände bei der Rettungsaktion die Nacht am Berg verbringen. Ein Gewitter und die Dunkelheit verhinderte weitere Flüge.