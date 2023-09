Grazer Ehepaar in Griechenland vermisst: Frauenleiche entdeckt

Grazer Ehepaar weiterhin vermisst

Seit Dienstag voriger Woche gilt ein Ehepaar aus Graz als vermisst. Die beiden hatten einander in Griechenland das Ja-Wort gegeben. Mit dabei rund 40 Personen, Freunde, Verwandte.

Danach wollte das Paar seine Flitterwochen in einem Bungalow am Strand in dem Örtchen Potistika genießen. Mit Einsetzen des Starkregens sollen die Frischvermählten in einen höher gelegenen Bungalow gezogen sein. Danach verläuft sich die Spur. Ein älteres Pärchen wollte mit den beiden noch auf einen Hügel flüchten, schreibt die Kleine Zeitung, doch tauchte das Ehepaar nicht auf.

