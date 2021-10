Wetterumschwung bringt Vorgeschmack auf den Winter

Während man in den vergangenen Tagen vielerorts noch mit kurzer Hose bei sommerlichen Temperaturen das Haus verlassen konnte, musste man heute in manchen Regionen schon das Auto vom morgendlichen Schnee befreien. In der vergangenen Nacht kam es fast im ganzen Land zu einem bemerkenswerten Temperatursturz. Eine Kaltfront durchquerte das Land und senkte die Höchsttemperatur ostwärts von Innsbruck binnen 24 Stunden um mehr als zehn Grad.

Gleichzeitig sank auch die Schneefallgrenze. Bisher gab es nur „angezuckerte“ Bergspitzen, doch jetzt hat der Schnee auch die Gebirgstäler, besonders jene der Nordalpen, erreicht. Am Donnerstag ist sogar auf 1.200 Metern mit Schneeflocken zu rechnen. Den meisten Schnee gibt es im Pinzgau, Pongau und der Obersteiermark. „Auf einer Höhe von 1.500 Metern werden sich am Donnerstag dünne Schneedecken bilden. Hochgelegene Passstraßen müssen sich auf winterliche Verhältnisse einstellen“, sagt Meteorologe Michele Salmi vom Wetterdienst Ubimet zum KURIER.

Es schneit vor allem in den zuvor genannten Regionen, aber auch in Restösterreich sind kräftige Niederschläge mit ausgiebigen Regenmengen zu erwarten.