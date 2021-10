Größtes Flugzeug der Welt zu Gast in Linz

Flugzeuge sind generell groß, so groß wie die Antonov AN 225 ist jedoch keines: Mit einer Länge von 84 Metern und einer Spannweite von 88 Metern ist es das weltweit größte Frachtflugzeug. Unbeladen wiegt es dazu satte 285.000 Kilogramm. Und all das landete heute am Boden des Linzer Flughafens in Hörsching. Seit kurz vor 15.30 Uhr und noch bis Donnerstagmittag wird der Koloss der Lüfte am Flughafen der oö. Hauptstadt bleiben.

Der Grund für den Aufenthalt der Antonov in Linz ist für ein Frachtflugzeug kein ungewöhnlicher. Unter anderem hat die Maschine Medizinprodukte geladen.

Eine von fünf gebaut

Ursprünglich wurden fünf Flugzeuge der AN-225 bestellt. 1988 wurde die erste Maschine fertiggestellt und absolvierte am 21. Dezember des selben Jahres seinen Jungfernflug. Allerdings wurde noch während der Fertigstellung der ersten Maschine die Produktion des zweiten Flugzeuges sowie der weiteren geplanten Maschinen abgebrochen.

Im Mai 1989 startete sie zu ihrer ersten Mission. Die russische Raumfähre Buran wurde auf den Rücken des Flugzeuges geschnallt und so unter anderem auf der Pariser Luftfahrtschau präsentiert.