Wetterkapriolen: Sinkende Schneefallgrenze und Temperaturen bis 18 Grad

Das Wetter in dieser Woche wird unbeständig und turbulent. Bei den Temperaturen gibt es ein ständiges Auf und Ab, es wird wärmer aber auch stürmisch. Am Donnerstag sind sogar bis zu 18 Grad möglich, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Hoher Luftdruck sorgt bereits heute, zum Start in die neue Arbeitswoche, verbreitet für Sonnenschein. In den meisten Landesteilen scheint die Sonne sogar von einem strahlend blauen Himmel. Letzte Nebelreste, die sich vor allem nördlich der Donau etwas zäher halten, sollten sich spätestens am Vormittag weitgehend auflösen. Erst gegen Abend ziehen von Westen schließlich erste dichtere Wolken auf. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen und weht am nördlichen Alpenrand sowie im Wiener Becken und am Alpenostrand teilweise mäßig. Die Frühtemperaturen: minus zehn bis null Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit vier bis 14 Grad erreicht.

Kaltfront senkt Schneefallgrenze

Unter dem Einfluss einer Kaltfront ist der Himmel am Dienstag meist wolkenverhangen. Letzte Wolkenlücken im Osten und Südosten schließen sich bereits am Vormittag weitgehend. Außerdem breitet sich Regen im Tagesverlauf auf nahezu alle Landesteile aus. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt jedoch im Süden. Außerdem sinkt die Schneefallgrenze auf Lagen zwischen 400 und 1.000 Metern Seehöhe ab. Am höchsten bleibt sie im Südosten Österreichs. Der Wind dreht allgemein auf West bis Nordwest, weht aber nur schwach bis mäßig. Von minus vier bis plus zwei Grad in der Früh gelingt eine Tageserwärmung auf zwei bis zehn Grad, am wärmsten ist es dabei in der südlichen Steiermark.