Wetterextreme schlagen erneut auf die Stromproduktion durch

Die Energieerzeugung in den Laufwasserkraftwerken des Unternehmens lag im Jahr 2024 von Jänner bis einschließlich Juli "etwa 2,5 Prozent über den durchschnittlichen Jahren", heißt es auf KURIER-Anfrage. "Im sehr trockenen Jahr 2023 wurden im gleichen Zeitraum etwa 16 Prozent weniger als im langjährigen Durchschnitt produziert."

Nach zwei Sommern, in denen extreme Trockenheit die Stromproduktion aus Laufkraftwerken in Österreich und weiten Teilen Europas massiv gedrosselt hat, ist es wenig überraschend, dass etwa der Tiroler Landesenergieversorger Tiwag heuer im Plus liegt.

Was aber in diesem Sommer ins Auge sticht: Der Inn präsentierte sich auch nach der Schneeschmelze praktisch durchgehend prall gefüllt. Gehen Gewitter oder gar durch den Klimawandel häufiger werdende Starkregenfälle in den Bergen des Oberlands nieder, ist es stets nur eine Frage der Zeit, bis der Fluss stromabwärts bei Innsbruck anschwillt.

Weniger Juli-Strom als im Trockensommer

Und Unwetter gab es in Tirol in diesem Sommer - vor allem im Juli - reichlich. Das bedeutet viel Wasser in kurzer Zeit. Für die Stromproduktion der Tiwag-Laufkraftwerke hat sich das nachteilig ausgewirkt:

Sie lag im Juli um rund 20 Prozent unter dem langjährigen Schnitt und war damit noch schlechter als im Vorjahr, wo das Minus aufgrund geringer Zuflüsse 15 Prozent betrug.