Wetterexperte Kachelmann: "Diese Hitzetipps sind zynisch und dumm"

Das 1,5-Grad-Ziel ist für viele Klimaforscher nicht mehr erreichbar, manche reden schon von 3 Grad. Was meinen Sie?

Ich bin sehr pessimistisch. Wir haben gezeigt, dass wir bei einer Pandemie zu dumm sind, zuverlässig eine Maske über der Nase zu tragen und uns alle impfen zu lassen. Wenn wir nicht einmal das können, wird es beim Komplizierten noch schwieriger. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen: Nichts ist klimaschädlicher als das Verbrennen von Wald, also Holz oder Pellets. Durch den Feinstaub ist eine solche Heizung eine Katastrophe für Gesundheit und Umwelt. Wenn das nun in Mode kommt, ersetzen wir dreckige Fossile durch etwas noch Dreckigeres. Dass eine grüne Ministerin so etwas propagiert, ist atemberaubend und zeigt die Macht der Waldverbrenner-Lobby. Warum sollte Waldverbrennen nur am Amazonas des Teufels, aber in Amstetten ein Segen sein?

Aber Heizen mit Pellets verursacht weit geringere Emissionen als mit Scheitholz?

Ja, das ist wie der Trick der Zigarettenindustrie, die damals fand, dass Zigaretten mit Filter gesund seien. So ist es bei den Pellets: immer noch hundertfach klimaschädlicher als ein 50 Jahre alter Gasofen.

Was schlagen Sie vor?

Man hätte all die Zeit nutzen können, um echte Erneuerbare wie Solar und Wärmepumpen flächendeckend unter die Leute zu bringen.

Sie fallen regelmäßig mit provokanten Aussagen auf. Wie streitbar sollte ein Meteorologe sein?

Wir sind auf der Welt, damit sie im Idealfall nach unserem Abgang etwas besser ist als bei unserer Ankunft. Ich habe keine Hoffnung, dass mir das gelingt, aber ich will es jeden Tag probieren.

Was regt Sie mehr auf: Zuspitzungen wie „Dürresommer“ oder Verharmlosungen wie „Es gab immer schon heißere Phasen“?

Dürresommer ist keine Zuspitzung, das trifft auf diesen bisher zu. Peinlich finde ich die übermotivierten Sturzbetroffenen, die alle diese Ergebnisse von Brandstiftung dem Klimawandel zuordnen. Sie tun so, als würde Holz durch Hitze brennen, was völliger Blödsinn ist. Waldbrände passieren nur dann, wenn ein Mensch sie verursacht. Auch die Räubergeschichte, dass Dürre durch Hitze entstehe, strengt sehr an. Dürre ist, wenn es nicht geregnet hat. Der Wald kann im Winter genauso brennen, es ist keine Frage der Temperatur. Es sind dann nur weniger Deppen im Wald, die ihn anzünden.

Zum Abschluss noch ein leichtes Thema. Welches Wetter ist Ihnen persönlich am liebsten?

Schneesturm.