Wetter-Warnung bleibt aufrecht, Wiener Feuerwehr in Bereitschaft

Im Osten und auch im Norden Österreichs sollen stärkere Regenbänder ergiebigen Niederschlag bringen, wobei dieser bis Mittag erwartet wird. Auch sonst wird mit trübem zeitweiligen Regen in der Osthälfte Österreichs gerechnet. In der Westhälfte des Landes werden Sonnenphasen überwiegen. Der Wind weht in West bis Nord schwach bis mäßig, wobei sich strichweise böiger Nordföhn bis nach Kärnten und Osttirol bemerkbar machen kann. Tageshöchsttemperaturen in Österreich liegen zwischen 15 und 27 Grad.

Heuer schon 36 Hitzetage in Wien

Die Zahl der Hitzetage, also Tage mit mindestens 30 Grad, im Jahr 2022 liegen weit über dem Durchschnitt der Klimaperiode 1991 bis 2020. So gab es heuer schon rund 40 Prozent mehr Hitzetage als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Bis inklusive 17. August gab es heuer in Bregenz 18, in Linz und Salzburg 19, in St. Pölten 24, in Graz 25 in Klagenfurt und Innsbruck 31, in Eisenstadt 33 und in der Wiener Innenstadt 36 Hitzetage. So liegt der Sommer 2022 auf Platz Drei oder Vier der wärmsten Sommer. Platz Eins im Tiefland Österreichs teilen sich 2003 und 2019. Auf den Bergen wurde der wärmste Sommer 2003 und der zweitwärmste 2019 gemessen.