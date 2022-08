Mordversuch in der Steiermark: 21-Jähriger stach auf Großeltern ein

Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung hat am Samstagabend offenbar versucht, seine 63-jährige Großmutter mit einem Küchenmesser zu erstechen. Als der Großvater (ebenfalls 63 Jahre alt) dazwischen ging, wurde auch er verletzt.

Wie die steirische Polizei berichtet, seien Beamte der Polizeiinspektion Frohnleiten am Samstag gegen 20.30 Uhr zu dem Ehepaar gefahren. Beide hätten Schnittverletzungen aufgewiesen. Sie gaben an, dass ihr 21-jähriger Enkelsohn versucht habe, die 63-Jährige mit einem Küchenmesser zu verletzen. Ihr Ehegatte dürfte versucht haben den Angriff abzuwehren und erlitt dadurch selbst Schnittverletzungen an der Hand. Die Frau wurde durch Messerschnitte im Gesicht verletzt. Beide wurden ins LKH Bruck gebracht.

Der 21-Jährige ergriff nach der Tat die Flucht. Eine Fahndung nach dem Mann am selben Abend blieb erfolglos.

Enkel ist geständig

Der Polizei ist es allerdings gelungen, den 21-Jährigen am nächsten Morgen auszuforschen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei seiner Vernehmung habe sich der Mann laut Polizei umfassend geständig gezeigt. Er habe angegeben, dass er Tötungsabsichten gegen seine Großeltern hegte. Als sich der Großvater zur Wehr setzte, habe er allerdings von den beiden abgelassen.

Ob der 21-Jährige zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig war, soll nun ein psychologisches Gutachten klären. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot erlassen.