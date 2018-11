Novemberwetter: Sonnenschein erst gegen Ende der Woche

Der Hochnebel zeigt sich am Montag vor allem in Nieder- und Oberösterreich. Laut Wettervorhersage des ZAMG ( Zentralanstalt für Meterologie und Geodynamik) soll sich dieser aber im Laufe des Tages zumindest teilweise auflösen. Dennoch bleibt es im Osten und in den Beckenlagen im Süden trüb. In Wien ist es heute mit bis zu 11 Grad am Kältesten. Warm wird es im Westen, etwa in Tirol soll es bis zu 20 Grad geben. Der Wind weht eher schwach bis mäßig aus dem Osten gen Süden.