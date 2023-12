Wolkig und mild: So wird das Wetter nächste Woche

Wolken am Dienstag

Von etwas Sonnenschein in den Landesteilen im Süden und Südosten abgesehen bleiben am Dienstag die Wolken bis zum Abend dicht. Außerdem regnet es nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten bei einer Schneefallgrenze zwischen 1.200 und 1.800 Meter Seehöhe zeitweise. Während der Abendstunden setzt schließlich auch in Osttirol und Kärnten Regen ein. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Westen teils lebhaft, aus Südost bis West. Frühtemperaturen: minus sechs bis plus drei Grad; Tageshöchstwerte: zwei bis elf Grad, am wärmsten ist es am Bodensee.

Auflockerung am Mittwoch

Der Ostalpenraum verbleibt in einer markanten und milden westlichen Strömung am Mittwoch. Unter Tiefdruckeinfluss ziehen anfangs verbreitet dichtere Wolken mit kurzen Regengüssen sowie Schneeschauern oberhalb von 1.000 bis 1.600 Meter. Ab Mittag lockert die Bewölkung verbreitet auf, nur noch im Westen und Norden fällt noch etwas Niederschlag. Im Norden und Osten frischt der Westwind lebhaft bis kräftig auf. Frühtemperaturen: minus drei bis plus sechs Grad; Tageshöchstwerte: drei bis 13 Grad.