Schweden erlebt kälteste Jännernacht seit 25 Jahren: minus 43,6 Grad

Das eisige Wetter im Norden Europas hat Schweden die kälteste Jännernacht seit 25 Jahren beschert. In der kleinen nordschwedischen Ortschaft Kvikkjokk in Lappland wurden in der Nacht auf Mittwoch eiskalte minus 43,6 Grad Celsius gemessen, wie das meteorologische Institut SMHI am Mittwoch auf der Online-Plattform X mitteilte.

Schwedischer Kälterekord aus 1966 bleibt noch ungeschlagen

Bereits in der Nacht auf Dienstag waren in der Region Temperaturen von unter minus 40 Grad Celsius verzeichnet worden. An den schwedischen Rekord - im Februar 1966 war das Thermometer an einer offiziellen Wetterstation in Vuoggatjålme auf minus 52,6 Grad abgerutscht - reichte die Kälte bisher aber noch nicht heran.