Hoch "Enno" macht es möglich: Bis zu 18 Grad Anfang Februar

Etwas kälter bleibt es in den nächsten Tagen allerdings dort, wo sich Nebel und Hochnebel halten können. Das betrifft:

Bodensee

Klagenfurter Becken

Waldviertel

Donauraum

Hier kommen die Temperaturen mit ein bis drei Grad zum Teil nur wenig über den Gefrierpunkt hinaus.

In der zweiten Wochenhälfte und damit bereits Anfang Februar zieht sich das Hoch "Enno" allmählich Richtung Südwesteuropa zurück, das beduetet: Das Wetter wird in Österreich wieder wechselhafter.

Winter? Keine Spur!

"Ein Wintereinbruch ist jedoch weit und breit nicht in Sicht", betont die Ubimet. "Aus heutiger Sicht erreichen uns auch zu Beginn des Februars in der Höhe sehr milde Luftmassen." Sie sorgen dann "für erste Frühlingsgefühle": Bereits am Donnerstag rückt die 15-Grad-Marke etwa im Grazer Bergland in Reichweite, am Freitag soll es verbreitet bis zu 15 Grad, wenn nicht gar 18 Grad warm werden. Auch das erste Wochenende im Februar dürfte voraussichtlich sehr mild verlaufen.