Warum kostenlose Wetter-Apps oft falsch liegen

Machen wir uns nichts vor: Eine Grillparty nach langem Hin und Her wegen vorhergesagten Regens abzusagen, nur um dann einen lauen Sommerabend alleine zu verbringen, kann einem schon die Stimmung verhageln. Genauso, wie die geplante Radtour nach ebenso langem Hin und Her anzutreten, nur um bei Kilometer 15, gerade so richtig unangenehm weit entfernt vom nächsten, Schutz-bietenden Wirtshaus, von einem Moment zum nächsten im gefühlten Weltuntergang zu landen.

In so einem Moment die Wetterfrösche zu verfluchen, ist ein nahe liegender Reflex. Und doch stehen die Chancen gut, dass man – Achtung, jetzt wird es unangenehm – selbst schuld ist. Denn an sich liegt die Eintrittswahrscheinlichkeit einer zuverlässigen Prognose innerhalb der nächsten drei Tage bei über 95, bis zum fünften Tag immer noch bei 75 Prozent, sagt Thomas Krennert von der GeoSphere Austria.