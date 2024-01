Der verfrühte Frühling kommt: 2 Wochen über 10 Grad warm

Es ist Zeit verfrüht, die Übergangsjacke aus dem Kasten zu holen, denn die nächsten zwei Wochen werden mild. Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann hat gute Nachrichten für alle, die den Winter schon über haben: "Die Wetterlage hat sich umgestellt. Jetzt ziehen warme Luftmassen aus dem Atlantik durch und bringen höhere Temperaturen nach Österreich."

Islandtiefs erreichen mit milder Luft Österreich, die von Azorenhochs dort gehalten werden, weswegen sich die Wetterlage für bis zu zwei Wochen nicht ändern dürfte. Schon am Mittwoch steigt die Temperatur in Wien auf bis zu 14 Grad und auch im Rest des Landes steigen die Thermometer ähnlich hoch. Am Mittwoch war das Wetter noch teils von Regen begleitet, in den kommenden Tagen stahlt aber immer wieder die Sonne durch die Wolken. Besonders begünstigt ist der Süden.

