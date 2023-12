Prognose: Tauwetter im Osten, im Westen wird es wieder kälter

Wolken und Niederschlag

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter von Vorarlberg bis ins Südburgenland sonnig, mit Wolkenneigung im Norden und Osten, die sich am Nachmittag auflösen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 3 und plus 5 Grad.

Im Nordosten muss man am Freitag mit Nebel rechnen, in höheren Lagen ist es zunächst sonnig. In Tirol ist es bewölkt aber eher trocken, in Vorarlberg prognostiziert Ubimet für den Nachmittag Regenschauer. Die Temperaturen liegen bei minus 4 bis plus 4 Grad. Das Tauwetter wird im Osten wieder eingebremst. Der Schnee hält sich zumindest auf den Wiesen vorerst.

