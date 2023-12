Glatteis-Gefahr auf Gehsteigen: Wer den Schnee räumen muss

„Seien Sie achtsam, im Stationsbereich kann es zu Glatteisbildung kommen“ heißt es per Durchsage in den Fahrzeugen der Wiener Linien. Und das aus gutem Grund: Wer seit dem Wochenende unterwegs war, dem dürften die rutschigen Gehsteige aufgefallen sein – die wohl so manchem auch zum Verhängnis wurden. Während die Straßen bereits geräumt sind, bleibt der Schnee auf einigen Gehsteigen aber liegen. In wessen Zuständigkeitsbereich fällt nun die Schneeräumung? Hier das Wichtigste:

Wer ist verantwortlich für die Schneeräumung?

Die MA 48 ist zuständig für alle im Stadtgebiet gelegenen öffentlichen Straßen mit Ausnahme von Autobahnen und Schnellstraßen. Zudem kümmert sie sich um baulich getrennte Radwege – sofern nicht Dritte verpflichtet sind –, um gemischte Geh- und Radwege sowie um einen kleinen Teil der Wiener Gehsteige. Das bedeutet, dass Eigentümerinnen und Eigentümer von Liegenschaften, die an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, dazu verpflichtet sind, Gehsteige und Gehwege von Schnee zu räumen und streuen. Durch eine schriftliche Vereinbarung kann die Aufgabe auch an Dritte übertragen werden.

