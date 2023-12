Eine Straßenbahn der Wiener Linien ist am Dienstag um 7:50 Uhr in der Nähe des Joachimsthalerplatz in Wien-Ottakring entgleist. Das wurde der APA am Vormittag bestätigt.

"Ein Zug der Linie 46 hat den Gleiskörper verlassen", erklärte eine Sprecherin. Bei dem Unfall seien jedoch keine Menschen verletzt worden. Die Ursache für die Entgleisung ist laut den Wiener Linien noch unklar. An der Klärung werde bereits gearbeitet, hieß es.