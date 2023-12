Lawinengefahr: Bundesheer hält 420 Soldaten und Hubschrauber bereit

In Niederösterreichs Bergen hat am Montag mit Ausnahme der Gutensteiner Alpen in Höhen ab 1.100 Meter erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3) geherrscht. Zuvor rief der Lawinenwarndienst Warnstufe 3 der fünfteiligen Skala in Osttirol aus.

Auch am Dienstag ist in großen Teilen Österreichs die Schneelage sehr fragil. Um im Ernstfall rasch handeln zu können, hält das Bundesheer über 400 Soldatinnen und Soldaten und bis zu drei Hubschrauber rund um die Uhr bereit, wie man in einer Aussendung mitteilte.

Das Bundesheer hält etwa 420 Alpinsoldatinnen und -soldaten, Gebirgsexperten und drei Hubschrauber für Lawineneinsätze bereit. Diese Kräfte können im Bedarfsfall aufgestockt werden, wie man erklärt.

Die speziell für das Hochgebirge ausgerüsteten und ausgebildeten Kräfte stehen bis mindestens Ende April 2024 für Assistenzeinsätze zur Verfügung. Mit diesen insgesamt 16 Lawineneinsatzzügen und -gruppen in sieben Bundesländern und drei Hubschraubern könne das Bundesheer besonders rasch zivile Einsatzkräfte unterstützen.