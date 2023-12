Lawinengefahr in Niederösterreich teils erheblich

In Niederösterreichs Bergen hat am Montag mit Ausnahme der Gutensteiner Alpen in Höhen ab 1.100 Meter erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3) geherrscht. Frischer und spröder Triebschnee kann dem Warndienst zufolge "in Hängen über 30 Grad bereits bei geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden". In mittleren Lagen seien Gleitschneelawinen möglich. Bei Erwärmung sei mit Nassschneelawinen zu rechnen, speziell in tiefen und mittleren Lagen, so die Beurteilung.

Nach den starken Schneefällen der letzten Tage, herrscht in vielen Landesteilen hohe Lawinengefahr. Am Sonntag starb in Kärnten nach einem Lawinenabgang ein Mann.

