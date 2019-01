Wintersport: Das richtige Verhalten bei einem Lawinenunfall

Das Jahr 2019 ist noch nicht einmal einen Monat alt, zählt aber alleine in Österreich bereits zehn Lawinentote. Die massiven Schneefälle haben zu einem rapiden Anstieg der Lawinengefahr geführt. Hinzu kommt, dass sich nicht alle Sportler an die Warnungen der Bergrettung halten und sich trotzdem in die Gefahrenzonen begeben.

Wie gefährlich ein Lawinenabgang sein kann, zeigt ein Blick auf die Statistik. „Bei der vollständigen Verschüttung einer Person liegt die Sterberate bei 50 Prozent“, sagt Maria Riedler von der Österreichischen Bergrettung. „Zehn Prozent davon sterben innerhalb der ersten 15 Minuten an mechanischen Verletzungen, etwa durch Bäume oder einfach die Wucht der Lawine“.