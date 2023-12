Lawinengroßübung vor Saisonstart in perfekter Winterkulisse

Nach den Neuschneezuwächsen von bis zu einem halben Meter am Wochenende wurde in Niederösterreichs Bergen die Lawinenwarnstufe in Höhen ab 1.100 Meter auf „erheblich“ (Stufe 3) ausgerufen. Die unter Anführungszeichen „idealen“ Bedingungen nützten Niederösterreichs Bergretter und Alpinpolizisten deshalb auch am heutigen Montag für eine groß angelegte Bergrettungsübung am Hochkar.

Rund 100 Einsatzkräfte und Helfer beteiligten sich an der organisationsübergreifenden Übung vor dem großen Start der diesjährigen Saisonstart in den Wintersportgebieten. Neun Ortsstellen der Bergrettung aus dem westlichen NÖ, sowie die Flug- und Alpinpolizei, Bergrettungshundeführer, das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr haben Teilnehmer zu der Großübung am Großen Kar entsendet und Gerätschaften abgestellt.

