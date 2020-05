Frühling im Winter mit 16 Grad plus

Alleine in Wien rückte in der vergangenen Woche die Berufsfeuerwehr etwa 100-mal pro Tag wegen gefährlicher Dachlawinen aus. Feuerwehr-Sprecher Christian Seiler: „Wir kommen aber nur, wenn Gefahr in Verzug ist. Für die konventionelle Entsorgung müssen die Hausverwaltungen sorgen.“

Womit die Dachdecker und Spengler groß ins Geschäft kommen. Dachdecker- Innungsmeister Alexander Eppler von der Wiener Wirtschaftskammer bestätigte im KURIER-Gespräch: „Ich erwarte mir in dieser Woche einen merkbaren Auftragsschub. Alleine in Wien können 270 Unternehmen die anspruchsvolle Schneeräumung auf den Dächern der Stadt übernehmen. Doch der Job ist gefährlich. Die Arbeiter müssen mit Seilen, wie Bergsteiger, gesichert sein. Zwei Mann gelten als Minimalbesetzung. In der Regel säubern drei Mann ein Dach. Und auf dem Gehsteig sichert ein weiterer Kollege den Abschnitt.

Sollten Passanten von Dachlawinen oder abgehenden Eiszapfen verletzt werden, gilt die idente Rechtslage wie bei Unfällen auf nicht geräumten Gehsteigen: Die Opfer können über den Zivilrechtsweg Spitalskosten, Verdienstentgang und/oder Schmerzensgeld einklagen. Das alleinige Aufstellen von Lawinenwarntafeln reicht nicht aus.