Wetter im Westen: Hohe Lawinengefahr und Hunderte Menschen ohne Strom

Die Verkehrssituation ist bereits seit Samstagfrüh angespannt. Zahlreiche Straßen und auch Bahnstrecken in Tirol, Kärnten und in Teilen der Steiermark sind unterbrochen. Die ÖBB gehen davon aus, dass die Sperren bis Montagnacht dauern werden.

Das Land Kärnten hatte bereits am Freitag für das Lesachtal und das obere Mölltal eine Wetterwarnung ausgegeben. Die Behörden stehen in erhöhter Bereitschaft, erklärte Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner: „Der massive Niederschlag wird besonders Oberkärnten betreffen, der starke Wind ist für Unterkärnten prognostiziert.“ Das Bundesheer stellte 100 Soldaten und mehrere Hubschrauber für Unwettereinsätze ab.

Keine Entspannung

Für Lawinenexperte Mair ist bis Montag keine Besserung in Sicht. Nach knapp zwei Meter Neuschnee am Samstag erwartet Mair am Sonntag weitere ein- bis eineinhalb Meter: „Ich sehe keine Tendenz, dass sich bis Sonntagnacht etwas abschwächt. Das werden noch angespannte Stunden, so viel ist sicher.“

Laut ZAMG setzt sich der starke Schneefall in Nordtirol und Osttirol fort, im Lienzer Becken mischt sich am Sonntag weiterhin Regen dazu. Zwar soll die Schneefallgrenze tagsüber ansteigen, doch gegen Abend soll sie wieder absinken.